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Клуб Эмери нацелился на вингера «Лидса» слухи

05 Июля 2023 • 19:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Бирмингемская «Астон Вилла» и ливерпульский «Эвертон» нацелились на левого вингера «Лидса» Уилфрида Гнонто, рапортует британский Football Insider.

Контракт 19-летнего игрока в «павлинами» рассчитан ещё на четыре года, однако есть сомнения в его будущем в команде, так как «Лидсу» в минувшем сезоне не повезло покинуть Английскую премьер-лигу, заняв 19-е место. Поэтому переход в один из этих двух клубов выглядит реальным вариантом. Сейчас Transfermarkt оценивает молодого игрока в 18 млн евро.

Гнонто перебрался в «Лидс» год назад из швейцарского «Цюриха». За 24 матча в прошедшем сезоне ему удалось забить два гола и оформить четыре голевых передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эвертон Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Уилфрид Гнонто
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