Бирмингемская «Астон Вилла» и ливерпульский «Эвертон» нацелились на левого вингера «Лидса» Уилфрида Гнонто, рапортует британский Football Insider.

Контракт 19-летнего игрока в «павлинами» рассчитан ещё на четыре года, однако есть сомнения в его будущем в команде, так как «Лидсу» в минувшем сезоне не повезло покинуть Английскую премьер-лигу, заняв 19-е место. Поэтому переход в один из этих двух клубов выглядит реальным вариантом. Сейчас Transfermarkt оценивает молодого игрока в 18 млн евро.

Гнонто перебрался в «Лидс» год назад из швейцарского «Цюриха». За 24 матча в прошедшем сезоне ему удалось забить два гола и оформить четыре голевых передачи.