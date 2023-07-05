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Маунт – в десятке самых дорогих приобретений в истории «Манчестер Юнайтед»

05 Июля 2023 • 18:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

В среду «Манчестер Юнайтед» официально объявил о покупке у «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает Transfermarkt, англичанин вошёл в десятку самых дорогих приобретений «МЮ», ведь за молодого игрока его новый клуб заплатил «синим» 64 млн евро, по этому показателю Маунт занял девятое место.

Опережают новичка манкунианцев Поль Погба, купленный у «Ювентуса» семь лет назад за 105 млн евро, Антони (95 млн), Гарри Магуайр (87 млн), Джедон Санчо (85 млн), Ромелу Лукаку (84,7 млн), Анхель ди Мария (75 млн), Каземиро (70,7 млн) и Бруну Фернандеш (65 млн). Опередил в десятке Маунт Антони Марсьяля (60 млн).

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