Маунт – в десятке самых дорогих приобретений в истории «Манчестер Юнайтед»

В среду «Манчестер Юнайтед» официально объявил о покупке у «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает Transfermarkt, англичанин вошёл в десятку самых дорогих приобретений «МЮ», ведь за молодого игрока его новый клуб заплатил «синим» 64 млн евро, по этому показателю Маунт занял девятое место.

Опережают новичка манкунианцев Поль Погба, купленный у «Ювентуса» семь лет назад за 105 млн евро, Антони (95 млн), Гарри Магуайр (87 млн), Джедон Санчо (85 млн), Ромелу Лукаку (84,7 млн), Анхель ди Мария (75 млн), Каземиро (70,7 млн) и Бруну Фернандеш (65 млн). Опередил в десятке Маунт Антони Марсьяля (60 млн).