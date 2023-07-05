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​Кейн хочет перейти в «Баварию» до средины июля, но…

05 Июля 2023 • 17:19 Комментировать (2)

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом рассчитывает перебраться в «Баварию». По данным прессы, 29-летний футболист в личной беседе с Томасом Тухелем в мае признался, что хочет переехать в Мюнхен ради мечты выиграть Лигу чемпионов.

Как сообщает тот же Bild, Кейн желает перейти в «Баварию» до средины июля, чтобы не ехать с «Тоттенхэмом» в предсезонное турне, тем более мюнхенцы начинают подготовку 15 числа. Но проблема заключается в позиции председателя лондонского клуба Даниэля Леви. Если он и даст добро на трансфер Кейна, то может сделать это ближе к закрытию трансферного окна, чтобы выбить наилучшие условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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LMI
05 Июля 2023 в 18:04
Этот Леви таки приличный шлимазл
snk6565
05 Июля 2023 в 17:26
Выиграть с бошами ЛЧ...ахаха...будет до пенсии пахать на Леви без титулов...
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