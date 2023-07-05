​Кейн хочет перейти в «Баварию» до средины июля, но…

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом рассчитывает перебраться в «Баварию». По данным прессы, 29-летний футболист в личной беседе с Томасом Тухелем в мае признался, что хочет переехать в Мюнхен ради мечты выиграть Лигу чемпионов.

Как сообщает тот же Bild, Кейн желает перейти в «Баварию» до средины июля, чтобы не ехать с «Тоттенхэмом» в предсезонное турне, тем более мюнхенцы начинают подготовку 15 числа. Но проблема заключается в позиции председателя лондонского клуба Даниэля Леви. Если он и даст добро на трансфер Кейна, то может сделать это ближе к закрытию трансферного окна, чтобы выбить наилучшие условия.