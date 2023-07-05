Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кейн объяснил, почему хочет перейти в «Баварию» - источник

05 Июля 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Нападающий Гарри Кейн в летнее трансферное окно хочет сменить «Тоттенхэм» на «Баварию». Как сообщает Bild,ещё в мае главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель провёл встречу с 29-летним футболистом в Лондоне. В ходе общения Кейн заверил Тухеля о готовности переехать в Мюнхен. Более того, форвард объяснил свою мотивацию – он хочет выиграть Лигу чемпионов. Гарри сказал, что эта мечта для него важнее денег.

Гарри Кейн пока ещё не выиграл ни одного серьёзного трофея с «Тоттенхэмом». В 2019 году «шпоры» выиграли Кубок Ауди, однако это был товарищеский турнир.

Действующий контракт Гарри Кейна в Лондоне рассчитан до конца июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
05 Июля 2023 в 17:10
гарри-ноль-трофеич.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Кейн объяснил, почему хочет перейти в «Баварию» - источник 1
16:30 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» сделал второе предложение по полузащитнику «Челси»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Пулишича ждут в МЛС, но не сейчас
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Твоё сердце всегда будет синим» – Рис Джеймс попрощался с Маунтом 1
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер переходит в «Арсенал» - названа сумма сделки
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Брайтон» ведут активные переговоры по трансферу Кайседо
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш необычно поприветствовал Маунта в «Манчестер Юнайтед»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «После финала Лиги чемпионов я плакал от счастья»
14:22 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Маунта в «Манчестер Юнайтед»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заплатит за Гвардиола 100 миллионов евро + бонусы
14:09 · Англия. Премьер-лига
Маунт будет носить в «Манчестер Юнайтед» номер Роналду
14:07 · Англия. Чемпионшип
​В Англии мужскую команду впервые возглавила женщина
13:58 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» ещё не определились с будущим Трево Чалобы
13:51 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «В прошлом сезоне все видели, какого прогресса добился «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Маунт высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем