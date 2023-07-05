​Кейн объяснил, почему хочет перейти в «Баварию» - источник

Нападающий Гарри Кейн в летнее трансферное окно хочет сменить «Тоттенхэм» на «Баварию». Как сообщает Bild,ещё в мае главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель провёл встречу с 29-летним футболистом в Лондоне. В ходе общения Кейн заверил Тухеля о готовности переехать в Мюнхен. Более того, форвард объяснил свою мотивацию – он хочет выиграть Лигу чемпионов. Гарри сказал, что эта мечта для него важнее денег.

Гарри Кейн пока ещё не выиграл ни одного серьёзного трофея с «Тоттенхэмом». В 2019 году «шпоры» выиграли Кубок Ауди, однако это был товарищеский турнир.

Действующий контракт Гарри Кейна в Лондоне рассчитан до конца июня 2024 года.