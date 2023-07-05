Кейн может пойти по стопам немногих соотечественников: Как за «Баварию» выступали британские футболисты

После того как «Манчестер Юнайтед» вышел из гонки за Гарри Кейном, главным претендентом на капитана сборной Англии стала «Бавария». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как ранее за мюнхенский клуб выступали британские футболисты.

Как известно, футболисты не только из Англии, но и из всей Великобритании нечасто переезжают на континент. Конечно, такие случаи бывают, к примеру, Джуд Беллингем прямо сейчас ярко показывает, как можно строить успешную карьеру за пределами Туманного Альбиона. И всё же это исключение из правил. Вот и в «Баварии», топ-клубе, который может себе позволить почти любых звёзд, за всю историю существования было не так много представителей Великобритании.

Оуэн Харгривз

Первым англичанином, игравшим за «Баварию», был Оуэн Харгривз. Правда, его правильнее называть игроком сборной Англии. Родился он в Канаде, и у него были ещё и валлийские корни. При этом конец футбольного образования Харгривз получил уже в «Баварии», куда он перебрался в 16 лет, так что он является в некотором смысле воспитанником мюнхенцев. В немецком клубе полузащитник дебютировал в 19 лет в сезоне-2000/01 и сразу выдал сумасшедший год. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а Харгривз в полуфинале блестяще отыграл против «Реала». Полузащитник стал вторым англичанином, который победил в главном еврокубке в составе иностранной команды после Стива Макманамана, который первенствовал с «Реалом». С «Баварией» Харгривз выигрывал Бундеслигу четыре раза и трижды кубок страны, а также завоевал межконтинентальный кубок. В 2007-м полузащитник перебрался в «МЮ», где в первом сезоне выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу, но затем из-за тяжёлой травмы он не смог продолжить карьеру, пропустив почти целиком сезон-2008/09 и полностью следующий. В 2011-м Харгривз перебрался в «Манчестер Сити», за который провёл 4 матча и повесил бутсы на гвоздь.

Омар Ричардс

Ещё один англичанин оказался в «Баварии» в 2021 году, и это многих удивило. «Бавария» в статусе свободного агента подписала защитника из «Рединга» Омара Ричардса. Левый защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, но был игроком подмены. Ричардс выиграл с мюнхенцами Бундеслигу, но уже летом 2022-го был продан в «Ноттингем Форест» за 8,5 миллиона евро. Кажется, что «Бавария» просто сумела «раскрутить» футболиста и заработать денег, заиграв футболиста в своём составе.

Марк Хьюз

В конце 80-х в «Баварии» один сезон провёл Марк Хьюз. Валлийский форвард начинал карьеру в «Манчестер Юнайтед», а в 25 лет перебрался в «Барселону». В ту пору каталонский клуб возглавлял Терри Венейблс, который пригласил ещё и Гари Линекера. В «Барселоне» Хьюз провёл не лучший год, и в сезоне-1987/88 на правах аренды выступал за «Баварию». В Мюнхене у него получилось ещё хуже. За «Баварию» валлиец сыграл всего 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и не выиграл ни одного трофея. Зато именно на этом этапе карьеры Хьюз умудрился за один день принять участие в двух официальных матчах. 11 ноября сборная Уэльса в отборе к чемпионату Европы играла в гостях с командой Чехословакии. Британцы уступили 0:2, Хьюз провёл на поле все 90 минут. Сразу по окончании матча он рванул в Мюнхен, где «Бавария» в этот же день принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в переигровке Кубка Германии. На 63-й минуте поединка Хьюз вышел на поле и сыграл до финального свистка, который с учётом дополнительного времени прозвучал на 120-й минуте. Хьюз вновь не забил. По окончании того сезона валлиец вернулся в родной «МЮ».

Алан Макиналли

В 80-х годах шотландский футбол высоко котировался, местная сборная пробивалась на большие турниры. Алан Макиналли начинал карьеру на родине в «Эр Юнайтед», а в 21 год перебрался в «Селтик». Спустя три года форвард оказался в «Астон Вилле», а в 1989-м в 26 уехал в «Баварию». Первый сезон в Мюнхене у шотландца получился неплохим – десять голов в Бундеслиге. Хотя «Бавария» думала продать нападающего, он хотел бороться за место в составе. Второй сезон получился ещё менее результативным, а затем Макиналли получил тяжёлую травму. «Бавария» нападающего вылечила, но в 1993-м отпустила его в шотландский «Килмарнок», где форвард и завершил карьеру.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: Почему «Ньюкасл» не спешит скупать звёзд, хотя может себе позволить.

Роман Андреев