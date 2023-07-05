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​«Милан» сделал второе предложение по полузащитнику «Челси»

05 Июля 2023 • 16:30 Комментировать

«Милан» рассчитывает заполучить атакующего полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Как сообщает The Athletic, «россонери» отправили в Лондон второе предложение по 24-летнему американцу. Гранд Серии А предлагает за трансфер Пулишича 22 миллиона евро.

За «Челси» Кристиан Пулишич играет с лета 2019 года. С тех пор американский полузащитник провёл 145 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 21 результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристиана Пулишича в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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