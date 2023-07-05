Пулишича ждут в МЛС, но не сейчас

Полузащитник Кристиан Пулишич может оказаться в МЛС. Правда, такой переезд может произойти только после чемпионата мира – 2026. Как сообщает портал Goal со ссылкой на AS, в МЛС хотят, чтобы Пулишич после следующего мундиаля стал главным лицом лиги вместо Лионеля Месси.

Кристиан Пулишич является американцем, но в МЛС он не играл. Ещё в 16 лет футболист оказался в академии дортмундской «Боруссии», а сейчас он выступает за «Челси». В наши дни 24-летний Пулишич является самым известным игроком сборной США. Конечно, в МЛС рассчитывают на каком-то этапе вернуть футболиста на родину.

Напомним, что Лионель Месси должен дебютировать за «Интер Майами» во второй половине июля.