«Твоё сердце всегда будет синим» – Рис Джеймс попрощался с Маунтом

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс попрощался с полузащитником Мэйсоном Маунтом, который сегодня официально оформил свой переход в «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро с учётом бонусов.

«Мой брат, я даже не знаю, с чего начать. Я знаю тебя с 6 лет, мы выросли вместе и шли по одному и тому же пути, в итоге став игроками первой команды. Я горд, что достиг многого, играя вместе с тобой. Я видел, как ты вырос из маленького мальчика в мужчину и заставил свою семью гордиться. Нас связывает много воспоминаний. Грустно с тобой прощаться. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья и удачи в твоём новом вызове. Твоё сердце всегда будет синим», – написал Джеймс в социальных сетях.