​Тимбер переходит в «Арсенал» - названа сумма сделки

«Арсенал» достиг полной договорённости о подписании защитника Юррьена Тимбера. За трансфер 22-летнего нидерландца «канониры» заплатят «Аяксу» 40 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро заложены в сделку как бонусы, которые называются легко достижимыми.

Стоит сказать, что Тимберу ещё предстоит пройти медицинское обследование.

Ранее слухи активно связывали Юррьена Тимбера с другим грандом Премьер-лиги Англии в лице «Манчестер Юнайтед». Футболиста даже замечали на последнем финале национального кубка, в котором «красные дьяволы» играли против «Манчестер Сити».