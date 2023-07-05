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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тимбер переходит в «Арсенал» - названа сумма сделки

05 Июля 2023 • 15:17 Комментировать

«Арсенал» достиг полной договорённости о подписании защитника Юррьена Тимбера. За трансфер 22-летнего нидерландца «канониры» заплатят «Аяксу» 40 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро заложены в сделку как бонусы, которые называются легко достижимыми.

Стоит сказать, что Тимберу ещё предстоит пройти медицинское обследование.

Ранее слухи активно связывали Юррьена Тимбера с другим грандом Премьер-лиги Англии в лице «Манчестер Юнайтед». Футболиста даже замечали на последнем финале национального кубка, в котором «красные дьяволы» играли против «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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