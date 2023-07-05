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«Челси» и «Брайтон» ведут активные переговоры по трансферу Кайседо

05 Июля 2023 • 14:46 Комментировать

Лондонский «Челси» ведёт активные переговоры по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, никаких подробностей пока неизвестно, так как стороны пытаются скрыть всё от прессы, но наличие переговоров является фактом.

Кайседо уже дал своё согласие на переход в «Челси» и договорился об условиях личного контракта. Сейчас футболист сидит на чемоданах и ждёт, пока клубы согласуют между собой сумму компенсации. Ранее трансфер Мойсеса оценивался в районе 100 миллионов евро.

Кайседо должен заменить в «Челси» Н’Голо Канте, который ранее свободным агентом присоединился к «Аль-Иттихаду».

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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