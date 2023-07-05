​Фернандеш необычно поприветствовал Маунта в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе в свои ряды из «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта. Лидер «красных дьяволов» Бруну Фернандеш в социальных сетях опубликовал несколько фотографий, на которых он хватает Маунта за футболку в одном из прошлых матчей между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Почему ты так долго переходил?» - с иронией написал Фернандеш. «Добро пожаловать», - добавил португалец.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял третье место, а «Челси» - двенадцатое. «Красные дьяволы» в следующем сезоне будут представлять страну в Лиге чемпионов.