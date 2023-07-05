Эдерсон: «После финала Лиги чемпионов я плакал от счастья»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, какие эмоции испытал после победы в Лиге чемпионов. Напомним, в финальном матче «горожане» минимально одолели миланский «Интер» со счётом 1:0 благодаря голу Родри во втором тайме.

«После финала Лиги чемпионов я плакал от счастья. Я понимал, насколько это было важно для игроков, ведь мы столько раз пытались выиграть Лигу чемпионов. В этом сезоне я поставил напоминание в свой телефон, что мы должны это сделать, но я всё равно не ожидал требла», – цитирует Эдерсон The National Sport.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года и с тех пор успел принять участие в двух финалах Лиги чемпионов.