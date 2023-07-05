​Раскрыта зарплата Маунта в «Манчестер Юнайтед»

В среду «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает The Athletic, в стане «красных дьяволов» 24-летний полузащитник будет зарабатывать более 200 тысяч фунтов в неделю. С учётом бонусов зарплата Маунта в неделю может составить от 250 тысяч фунтов (около 290 тысяч евро).

Отмечается, что такой же уровень дохода Маунту предлагал «Челси», за который выступал игрок, а также «Ливерпуль», который боролся с «Манчестер Юнайтед» за трансфер.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял третье место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.