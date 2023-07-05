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​Раскрыта зарплата Маунта в «Манчестер Юнайтед»

05 Июля 2023 • 14:22 Комментировать

В среду «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает The Athletic, в стане «красных дьяволов» 24-летний полузащитник будет зарабатывать более 200 тысяч фунтов в неделю. С учётом бонусов зарплата Маунта в неделю может составить от 250 тысяч фунтов (около 290 тысяч евро).

Отмечается, что такой же уровень дохода Маунту предлагал «Челси», за который выступал игрок, а также «Ливерпуль», который боролся с «Манчестер Юнайтед» за трансфер.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял третье место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
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