«Манчестер Сити» заплатит за Гвардиола 100 миллионов евро + бонусы

Игрок «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол вскоре станет не только самым дорогим игроком центральным защитником в истории футбола, а и самой дорогой продажей в истории своей команды. По информации от LVZ, «Манчестер Сити» заплатит за футболиста сборной Хорватии 100 миллионов евро + бонусы.

Источник сообщает, что трансфер в данный момент выглядит неизбежным. Гвардиол открыт к переходу в «Манчестер Сити», так как хочет получить повышение.

Ранее Гвардиол был интересен другим английским клубам в лице «Челси» и «Ливерпуля», но трансфер с большой долей вероятности провернёт именно «Манчестер Сити».