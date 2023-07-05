Маунт будет носить в «Манчестер Юнайтед» номер Роналду

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт будет носить в команде тот же номер, который раньше принадлежал таким футболистам, как Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм. Официальный сайт «красных дьяволов» подтвердил, что англичанин будет выступать в новой команде под номером 7.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» семёрка была свободна после ухода Криштиану Роналду в ноябре прошлого года. Маунт ранее выступал в «Челси» под номером 19.

Маунт может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 65 миллионов евро с учётом бонусов. В прошлом сезоне Мэйсон в составе «Челси» забил три гола и отдал два ассиста в Премьер-лиге.