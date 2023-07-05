В «Челси» ещё не определились с будущим Трево Чалобы

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба всё ещё не понимает свою роль в команде. По информации от журналиста Саймона Джонсона, англичанин может покинуть «пенсионеров» в это трансферное окно.

Сообщается, что главный тренер Маурисио Почеттино не видит смысла держать в команде Чалобу, который, скорее всего, будет исполнять роль запасного, если останется в клубе. Ранее к Трево приписывали интерес со стороны миланского «Интера».

Чалоба в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 25 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. Трево сегодня исполняется 24 года.