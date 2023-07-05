Маунт: «В прошлом сезоне все видели, какого прогресса добился «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от работы с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Напомним, англичанин подписал с «красными дьяволами» контракт сроком до лета 2028 года.

«В прошлом сезоне все видели, какого прогресса добился «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. Я уже встречался с тренером, чтобы обсудить планы. Я с нетерпением жду нового сезона и готов усердно работать», – цитирует Маунта официальный сайт «красных дьяволов».

Мэйсон ранее покинул «Челси», которому посвятил 18 лет своей жизни. Игрок не смог согласовать с клубом условия нового контракта.