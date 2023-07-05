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Маунт: «В прошлом сезоне все видели, какого прогресса добился «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»

05 Июля 2023 • 13:51 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от работы с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Напомним, англичанин подписал с «красными дьяволами» контракт сроком до лета 2028 года.

«В прошлом сезоне все видели, какого прогресса добился «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. Я уже встречался с тренером, чтобы обсудить планы. Я с нетерпением жду нового сезона и готов усердно работать», – цитирует Маунта официальный сайт «красных дьяволов».

Мэйсон ранее покинул «Челси», которому посвятил 18 лет своей жизни. Игрок не смог согласовать с клубом условия нового контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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