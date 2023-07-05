Маунт высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Мэйсон Маунт прокомментировал переход из лондонского «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Игрок заключил с «красными дьяволами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года.

«Это новый вызов в моей карьере. Мне не терпится стать частью «Манчестер Юнайтед». У меня огромные амбиции, я знаю, как выигрывать трофеи. Отдам все силы, чтобы помочь «Юнайтед» добиться этого», - передает слова хавбека пресс-служба клуба из Манчестера.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник поучаствовал в 24 матчах Английской премьер-лиги. Мэйсон записал себе в актив три забитых мяча и две результативные передачи.