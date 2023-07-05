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Романо: «Челси» ещё не определился с судьбой Андрея Сантоса

05 Июля 2023 • 12:48 Комментировать

Лондонский «Челси» ещё не решил, что делать с полузащитником Андреем Сантосом, который едва успел провести первые тренировки в новой команде под руководством Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, информация о решении «Челси» отправить игрока в аренду в «Порту» не соответствует действительности.

Источник признаёт, что «Порту» действительно заинтересован в Сантосе, о чём давал понять «Челси» ещё зимой, но лондонцы пока не принимали никаких решений по судьбе бразильского хавбека. Маурисио Почеттино намерен посмотреть на футболиста на предсезонной подготовке, прежде чем определять его будущий шаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Порту Андрей Сантос трансферы футбола - лето 2023
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