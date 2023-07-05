«Манчестер Юнайтед» официально объявил о своём первом подписании в летнее трансферное окно 2023 года. Новичком команды стал полузащитник Мэйсон Маунт, который перешёл из лондонского «Челси».

24-летний футболист сборной Англии подписал с «красными дьяволами» контракт до лета 2028 года. Его сумма трансфера с учётом бонусов в будущем может достичь 65 миллионов евро. Маунт ранее попрощался с болельщиками «Челси», выпустив видеообращение в социальных сетях. Напомним, у футболиста оставался год по контракту с «пенсионерами».

В минувшем розыгрыше АПЛ Мэйсон записал на свой актив три гола и два ассиста. Инициатором трансфера был главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.