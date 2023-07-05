Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» объявил о своём первом летнем трансфере официально

05 Июля 2023 • 12:43 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о своём первом подписании в летнее трансферное окно 2023 года. Новичком команды стал полузащитник Мэйсон Маунт, который перешёл из лондонского «Челси».

24-летний футболист сборной Англии подписал с «красными дьяволами» контракт до лета 2028 года. Его сумма трансфера с учётом бонусов в будущем может достичь 65 миллионов евро. Маунт ранее попрощался с болельщиками «Челси», выпустив видеообращение в социальных сетях. Напомним, у футболиста оставался год по контракту с «пенсионерами».

В минувшем розыгрыше АПЛ Мэйсон записал на свой актив три гола и два ассиста. Инициатором трансфера был главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манкунианец76
05 Июля 2023 в 12:59
о,первый пошел!!!!GGMU!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
13:58 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» ещё не определились с будущим Трево Чалобы
13:51 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «В прошлом сезоне все видели, какого прогресса добился «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Маунт высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» ещё не определился с судьбой Андрея Сантоса
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового защитника в Серии А
12:00 · Англия. Премьер-лига
Барнс интересен четырём клубам АПЛ
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил «Брайтону» около 100 миллионов евро за Кайседо
11:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Онана
11:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель провёл встречу с Кейном в Лондоне, игрок открыт к переходу в «Баварию»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдаст своего полузащитника в аренду в «Порту»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Кейн готов объявить «Тоттенхэму» бойкот и заставить клуб продать его в «Баварию» 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в АПЛ
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Интер» ждёт предложений от «Манчестер Юнайтед» по трансферу Онана
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов возобновить переговоры с де Хеа в ближайшее время
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определился с трансферным ценником Бернарду Силвы
Все новости
Рекомендуем