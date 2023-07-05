«Ливерпуль» нашёл нового защитника в Серии А

Нидерландский защитник Перр Схюрс, правами на которого владеет «Торино», может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу, об этом рапортуют журналисты издания Tuttosport.

Главным претендентом на 23-летнего футболиста является «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского клуба предложило за игрока 30 миллионов евро, однако эта сумма не устроила туринцев. «Торино» рассчитывает выручить больше денег с продажи Схюрса.

Перр перешел в туринский клуб летом прошлого года. Защитник заключил с «быками» контракт на четыре года.

В прошлом сезоне нидерландец провел 30 матчей в Серии А, сделал два ассиста и получил пять желтых карточек.