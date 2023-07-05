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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Барнс интересен четырём клубам АПЛ

05 Июля 2023 • 12:00 Комментировать

Сразу четыре клуба Английской премьер-лиги готовы приютить у себя вингера «Лестера» Харви Барнса, чья команда по итогам минувшего сезона вылетела в Чемпионшип. По информации от Leicestershire Live, на англичанина претендуют такие команды, как лондонские «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», а также «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Барнс открыт к том, чтобы покинуть «Лестер», так как хочет продолжать выступать в высшем дивизионе Англии. Ранее сообщалось, что «лисы» будут требовать за своего воспитанника в районе 50 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Барнс забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром «Лестера». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Лестер Вест Хэм Астон Вилла Харви Барнс трансферы футбола - лето 2023
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