Барнс интересен четырём клубам АПЛ

Сразу четыре клуба Английской премьер-лиги готовы приютить у себя вингера «Лестера» Харви Барнса, чья команда по итогам минувшего сезона вылетела в Чемпионшип. По информации от Leicestershire Live, на англичанина претендуют такие команды, как лондонские «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», а также «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Барнс открыт к том, чтобы покинуть «Лестер», так как хочет продолжать выступать в высшем дивизионе Англии. Ранее сообщалось, что «лисы» будут требовать за своего воспитанника в районе 50 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Барнс забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром «Лестера».