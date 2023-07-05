«Челси» предложил «Брайтону» около 100 миллионов евро за Кайседо

Лондонский «Челси» сделал своё предложение по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Диего Аркоса, «синие» предложили «чайкам» около 100 миллионов евро с учётом бонусов.

Если верить источнику, в данный момент клубы согласовывают между собой сроки выплат и подробную структуру сделки. Сам Мойсес уже давно согласовал личные условия с «Челси» и открыт к переходу, даже несмотря на отсутствие еврокубков.

Напомним, Кайседо является приоритетным кандидатом для «Челси» на усиление позиции опорного полузащитника. «Синие» пока лидируют в гонке за эквадорским хавбеком.