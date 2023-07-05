​«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Онана

«Манчестер Юнайтед» продолжает бороться за подписание голкипера Андре Онана. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в среду утром «красные дьяволы» в устной форме представили «Интеру» предложение по 27-летнему футболисту. Манкунианцы предложили 39 миллионов фунтов (чуть более 45 миллионов евро), включая бонусы. В скором времени «Манчестер Юнайтед» направит предложение уже не на словах, а официально.

В то же время отмечается, что «Интер» хочет выручить за Андре Онана 60 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в смене клубной прописки.