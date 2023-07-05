Тухель провёл встречу с Кейном в Лондоне, игрок открыт к переходу в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично провёл переговоры с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном по поводу трансфера на «Альянц Арену» этим летом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист побывал у Кейна дома, где обсудил переезд в Мюнхен.

Напомним, Кейн является главной целью «Баварии» на усиление позиции форварда. Мюнхенская команда готова заплатить за его трансфер около 100 миллионов евро, но «Тоттенхэм» пока отказывается продавать футболиста.

Кейн в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги забил 30 голов. У футболиста остаётся год по контракту с «Тоттенхэмом».