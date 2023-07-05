«Челси» отдаст своего полузащитника в аренду в «Порту»

Руководство лондонского «Челси» считает полузащитника Андрея Сантоса не готовым для игры в Английской премьер-лиге. По информации от Record Portugal, «синие» приняли решение отправить футболиста в аренду.

Источник сообщает, что в аренде бразильца заинтересован «Порту», которому очень нравится набор навыков Сантоса. Напомним, Андрей стал лучшим бомбардиром молодёжного Копа Америка, который проходил зимой.

Сантосу в январе не выдали разрешение на работу в Великобритании, но «Челси» уже решил эту проблему. В данный момент Андрей уже тренируется с командой Маурисио Почеттино.