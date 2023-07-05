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Кейн готов объявить «Тоттенхэму» бойкот и заставить клуб продать его в «Баварию»

05 Июля 2023 • 11:00 Комментировать (1)

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов объявить своей команде бойкот, чтобы ускорить трансфер в мюнхенскую «Баварию». По информации от Sport Bild, англичанин готов пригрозить президенту Даниэлю Леви тем, что покинет команду через год свободным агентом.

Напомним, Кейн ранее дал согласие на переход в «Баварию», хотя ранее был настроен остаться в Английской премьер-лиге. «Тоттенхэм» пока наотрез отказывается отпускать футболиста, но Гарри надеется собственноручно изменить ситуацию.

Если Кейн покинет «Тоттенхэм», сумма трансфера превысит 100 миллионов евро, что сделает англичанина самым дорогим игроком в истории «Баварии».

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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LMI
05 Июля 2023 в 11:20
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