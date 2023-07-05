Кейн готов объявить «Тоттенхэму» бойкот и заставить клуб продать его в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов объявить своей команде бойкот, чтобы ускорить трансфер в мюнхенскую «Баварию». По информации от Sport Bild, англичанин готов пригрозить президенту Даниэлю Леви тем, что покинет команду через год свободным агентом.

Напомним, Кейн ранее дал согласие на переход в «Баварию», хотя ранее был настроен остаться в Английской премьер-лиге. «Тоттенхэм» пока наотрез отказывается отпускать футболиста, но Гарри надеется собственноручно изменить ситуацию.

Если Кейн покинет «Тоттенхэм», сумма трансфера превысит 100 миллионов евро, что сделает англичанина самым дорогим игроком в истории «Баварии».