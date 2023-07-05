«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в АПЛ

Голкипер «Брайтона» Роберт Санчес может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Согласно данным таблоида Daily Mail, в услугах вратаря заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Санчеса в качестве замены испанцу Давиду де Хеа, у которого истек срок действия контракта.

Роберт перестал получать стабильную игровую практику под руководством главного тренера Роберто де Дзерби. В связи с этим он подыскивает себе новую команду. Его трудовое соглашение с «чайками» рассчитано до середины 2025 года.

В прошлом сезоне АПЛ Санчес сыграл 23 матча и пропустил 30 мячей.