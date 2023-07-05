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«Интер» ждёт предложений от «Манчестер Юнайтед» по трансферу Онана

05 Июля 2023 • 10:01 Комментировать

Миланский «Интер» продолжает ждать предложений от «Манчестер Юнайтед» по трансферу своего голкипера Андре Онана. По информации от журналиста Маттео Моретто, «нерадзурри» ожидают увидеть предложение «красных дьяволов» сегодня или завтра.

Напомним, Онана является приоритетным кандидатом для «Манчестер Юнайтед» на усиление позиции вратаря. Камерунец знаком с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом по работе в амстердамском «Аяксе», поэтому личные условия для вратаря не станут проблемой.

При этом «Манчестер Юнайтед» также рассчитывает оставить в команде Давида де Хеа, который пока находится в статусе свободного агента, но готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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