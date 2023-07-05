«Манчестер Юнайтед» готов возобновить переговоры с де Хеа в ближайшее время

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возобновит переговоры с голкипером Давидом де Хеа по поводу продления контракта. Напомним, испанец уже 5 дней как находится в статусе свободного агента, ведь его последнее соглашение с «красными дьяволами» подошло к концу.

По информации от журналиста Тайрона Маршалла из Manchester Evening News, переговоры о новом контракте будут возобновлены уже в ближайшее время. «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы де Хеа пошёл на значительное сокращение зарплаты.

При этом «красные дьяволы» хотят купить нового голкипера, даже если де Хеа продлит контракт. Давиду не гарантировано место в основе на следующий сезон.