Анти-«ПСЖ»: Почему «Ньюкасл» не спешит скупать звёзд, хотя может себе позволить

«Ньюкасл» проводит четвёртое трансферное окно с владельцами из Саудовской Аравии, но при этом продолжает тратить с умом, а не раскидываться деньгами. «Сорок» уже считают антагонистами «ПСЖ» по их поведению. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о деятельности «Ньюкасла».

Как все ждали безумной трансферной кампании «Ньюкасла»

В октябре 2021 года Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) стал собственником «Ньюкасла». Новые владельцы говорили об амбициозных целях сделать из «сорок» топ-клуб. В свою очередь аналитики не сомневались, какими путями это будет достигнуто. Сразу же в октябре было много таблиц и диаграмм, которые демонстрировали, что состояние собственников «Ньюкасла» в двадцать раз больше, чем у владельцев «Манчестер Сити», не говоря уж об остальных.

Вдобавок к этому довольно скупые траты предыдущих собственников «Ньюкасла» позволяли без нарушения финансового фейр-плей серьёзно инвестировать в укрепление состава. К октябрю 2021-го «сороки» имели возможность вложить 223 миллиона евро в новичков, не опасаясь выйти за рамки ограничений. В общем были все предпосылки для безумных трат. Однако их не последовало…

Как начинали селекцию другие «денежные мешки»

От «Ньюкасла» ждали безумной селекции ещё и потому, что почти все подобные проекты этим занимались в той или иной степени. Можно вспомнить первую трансферную кампанию «Челси» после покупки клуба Романом Абрамовичем. Летом «синие» приобрели 10 футболистов, потратив более 150 миллионов евро, что для 2003 года выглядело безумием. «Челси» тогда сразу подписали звёзд первой величины Эрнана Креспо, Хуана Себастьяна Верона и Клода Макелеле, а также больших талантов той эпохи Адриана Муту и Джо Коула. Ещё через год в Лондон перебрался Жозе Моуринью с Рикардо Карвалью и Пауло Феррейрой, с которыми выиграл Лигу чемпионов, а также были подписаны Дидье Дрогба, Арьен Роббен, Петр Чех и Матея Кежман.

Довольно агрессивную трансферную политику провёл и «Манчестер Сити» после смены владельцев. Буквально тут же за 43 миллиона евро был куплен из «Реала» Робиньо, который имел статус звезды. Зимой пришли Найджел де Йонг, Крейг Беллами, Уэйн Бридж, Шей Гивен – все заметные игроки. Уже следующим летом «горожане» занялись массовой закупкой – Карлос Тевес, Эммануэль Адебайор, Роке Санта Крус, Коло Туре, а также футболисты сборной Англии Джолеон Лескотт и Гарет Барри.

Самый мощный старт трансферной кампании в статусе «денежного мешка», пожалуй, провёл «ПСЖ». Французский клуб выкупил права на Хавьера Пасторе, за которым охотились топ-клубы. Однако «ПСЖ» выплатил «Палермо» 42 миллиона евро, а также собрал ярких представителей чемпионата Франции Кевина Гамейро, Блейза Матюиди, а также вернул из Италии Жереми Менеса и Мохамеда Сиссоко. Уже во втором сезоне «ПСЖ» просто набрал топ-звёзд: Тьяго Силва, Златан Ибрагимович, Эсекьель Лавесси, талантливейший Марко Вератти, а зимой к ним добавились Дэвид Бекхэм и один из главных проспектов Англии Лукас Моура.

Как «Ньюкасл» ведёт комплектование

Первой задачей новых собственников было спасение команды от вылета, которое реально грозило «Ньюкаслу». СМИ отправляли в стан «сорок» разных топ-тренеров и звёзд первой величины. Однако руководство доверилось Эдди Хау – сильному, но не элитному специалисту. Состав же пополнили Бруну Гимараеш, Крис Вуд, Дэн Бёрн, Киран Триппьер и Мэтт Таргет. Разве что первого из всего списка можно было назвать звёздочкой.

Тогда говорилось, что звёзды не спешат в «Ньюкасл», опасаясь вылета в Чемпионшип, но вот уже летом «сороки» разгуляются. Однако этого тоже не произошло, а были Александер Исак, Свен Ботман, Ник Поуп и Лорис Кариус и выкуп всё того же Таргетта. «Ньюкасл» потратил менее 140 миллионов евро, а по именам провёл селекцию, которая точно не на уровне топ-клуба. Зимой был приобретён Энтони Гордон, а нынешним летом уже пришёл Сандро Тонали.

Никаких звёзд первой величины «Ньюкасл» не покупает. Пока конкуренты тратят сотни миллионов евро на новичков, «сороки» действуют осмотрительно. При этом крен в селекции клуба очевидный: «Ньюкасл» покупает игроков молодых с большим потенциалом. Исаку, Тонали и Ботману ещё не исполнилось 25 лет, Гимараешу как раз столько, то есть все они довольно молоды и могут прогрессировать.

В общем, «Ньюкасл» ведёт себя не просто сдержанно, но и явно работает в рамках определённой концепции. В клуб приходят таланты, и «сороки» хотят вырастить из них команду-звезду. При этом «Ньюкасл» уже добился успеха, попав в Лигу чемпионов в первый же полный сезон после смены собственников.

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Роман Андреев