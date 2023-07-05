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«Манчестер Сити» определился с трансферным ценником Бернарду Силвы

05 Июля 2023 • 09:39 Комментировать

Руководство «Манчестер Сити» готово продать полузащитника Бернарду Силву в текущее трансферное окно. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Журналист рапортует, что английский гранд оценивает звездного португальца в 85 миллионов фунтов, это порядка 99 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста считается французский «ПСЖ». Также у Бернарду есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Сам игрок отдает предпочтение переезду в Париж.

В прошлом сезоне Силва забил семь голов и отдал шесть ассистов в 54 матчах. Его контракт с «Сити» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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