«Манчестер Сити» определился с трансферным ценником Бернарду Силвы

Руководство «Манчестер Сити» готово продать полузащитника Бернарду Силву в текущее трансферное окно. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Журналист рапортует, что английский гранд оценивает звездного португальца в 85 миллионов фунтов, это порядка 99 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста считается французский «ПСЖ». Также у Бернарду есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Сам игрок отдает предпочтение переезду в Париж.

В прошлом сезоне Силва забил семь голов и отдал шесть ассистов в 54 матчах. Его контракт с «Сити» рассчитан до середины 2025 года.