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«Ливерпуль» готов продать Алькантару этим летом

05 Июля 2023 • 09:37 Комментировать

«Ливерпуль» этим летом будет готов расстаться со своим полузащитником Тьяго Алькантарой. По информации от Daily Mail, руководство склоняется к тому, чтобы продать 32-летнего полузащитника на фоне интереса из Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне Алькантара играл довольно нестабильно, чем поставил своё пребывание на «Энфилде» под сомнение. В руководстве рассматривают вариант с продажей испанца и покупкой ему на замену более молодого игрока.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Алькантара провёл 18 матчей, где не записал на свой актив ни одного результативного действия. Большинство игр испанец пропустил из-за травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
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