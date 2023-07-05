Английский клуб пытался перехватить Роке у «Барселоны», но игрок отказался от перехода

Неназванный английский топ-клуб пытался перехватить у каталонской «Барселоны» нападающего Витора Роке, который в скором времени должен перейти из «Атлетико Паранаэнсе». Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что в самый последний момент бразильца хотела перехватить команда из туманного альбиона, но сам футболист отказался от перехода, так как хотел только в «Барселону».

Напомним, сумма трансфера за 18-летнего Роке должна составить в районе 35 миллионов евро. Ещё 10 миллионов «Атлетико Паранаэнсе» в будущем может получить в виде бонусов.

18-летний Роке забил 15 голов в 29 матчах за «Атлетико Паранаэнсе».