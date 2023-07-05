«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником

Перспективный полузащитник Микки Мур пролонгировал трудовое соглашение с лондонским «Тоттенхэмом».

Как сообщил в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, 15-летний английский хавбек заключил со столичным клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на три года.

В минувшем сезоне полузащитник провел десять матчей за молодежную команду «Тоттенхэма», в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Лондонский клуб неудачно выступил в минувшем сезоне Английской премьер-лиги, финишировав лишь на восьмом месте в таблице.