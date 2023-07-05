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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» договорился со звёздным нападающим

05 Июля 2023 • 08:14 Комментировать (2)

В «Интере» серьезно настроены в отношении трансфера нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» собираются арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Итальянский гранд уже договорился с футболистом по условиям личного контракта. Теперь миланцам нужно согласовать сделку непосредственно с руководством «пенсионеров». «Интер» готовит предложение в размере пяти миллионов евро за аренду и опции выкупа за 30 миллионов, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В прошлом сезоне Ромелу играл за «Интер» на правах аренды. Он поучаствовал в 25 встречах, забил десять мячей и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
05 Июля 2023 в 08:53
Лукаку по ходу в предь будет вечным предметом аренды между Челси и Интером))..
InterSan
05 Июля 2023 в 08:28
Ну и отлично.
Двух нападающих - подписали.
Полузащиту - обновили.
Защиту - обновили.
Вратарь - может нам бить по воротам не будут?
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