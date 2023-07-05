«Интер» договорился со звёздным нападающим

В «Интере» серьезно настроены в отношении трансфера нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» собираются арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Итальянский гранд уже договорился с футболистом по условиям личного контракта. Теперь миланцам нужно согласовать сделку непосредственно с руководством «пенсионеров». «Интер» готовит предложение в размере пяти миллионов евро за аренду и опции выкупа за 30 миллионов, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В прошлом сезоне Ромелу играл за «Интер» на правах аренды. Он поучаствовал в 25 встречах, забил десять мячей и сделал шесть ассистов.