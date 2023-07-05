Корейское правительство «омолодило» Хынмина и Мин Джэ

В Южной Корее вступила в силу новая инициатива тамошнего правительства, во многом историческая - там начали считать возраст южнокорейцев в привычной нам манере.

Ранее это было так - уже при рождении младенцу «накручивали» год, а на второй день после его первого дня рождения считалось, что ему уже два года. На второй день после второго дня рождения - уже три года, тогда как у нас все проще - два года и один день. Теперь же возраст считается, как и в Европе.

И это означает, что волей своего правительства некоторые корейские игроки вдруг «помолодели» на год - вроде Сон Хынмина и Ким Мин Джэ.