Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Корейское правительство «омолодило» Хынмина и Мин Джэ

05 Июля 2023 • 05:16 Комментировать

В Южной Корее вступила в силу новая инициатива тамошнего правительства, во многом историческая - там начали считать возраст южнокорейцев в привычной нам манере.

Ранее это было так - уже при рождении младенцу «накручивали» год, а на второй день после его первого дня рождения считалось, что ему уже два года. На второй день после второго дня рождения - уже три года, тогда как у нас все проще - два года и один день. Теперь же возраст считается, как и в Европе.

И это означает, что волей своего правительства некоторые корейские игроки вдруг «помолодели» на год - вроде Сон Хынмина и Ким Мин Джэ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сон Хынмин Ким Мин Джэ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
05:16 · Англия. Премьер-лига
Корейское правительство «омолодило» Хынмина и Мин Джэ
03:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» эффектно презентовал нового вратаря
03:45 · Англия. Премьер-лига
​Жота рассказал, как потерял в деньгах, но приобрёл друга в лице Луиса Диаса
02:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории
02:18 · Англия. Премьер-лига
Райс будет зарабатывать почти 300 тысяч евро в неделю в «Арсенале»
01:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не отпустит Мазрауи, пока не подпишет Уокера
01:42 · Англия. Премьер-лига
Райс переходит в «Арсенал» за рекордную сумму 1
01:30 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Кейна в «Баварии» слухи
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует поставить статую Венгера
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» отказалась продавать защитника «Фулхэму» слухи
00:12 · Англия. Премьер-лига
Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Йоакимом Андерсеном слухи
04 Июля
23:38 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Челси» допустил ошибку, продав Хаверца и Маунта»
23:20 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» считают, что трансфер Кейна возможен, несмотря на категорический отказ «Тоттенхэма»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Интер» будет обязан выкупить Лукаку у «Челси» слухи
22:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о подписании Маунта
Все новости
Рекомендуем