«Брайтон» эффектно презентовал нового вратаря

Английский «Брайтон» приобрел нидерландского голкипера Барта Вербруггена, который недавно повторил достижение легендарного румынского вратаря Хельмута Дукадама, не пропустив ни одного гола с пенальти в послематчевой серии с «Лудогорцем» в Лиге конференций.

Свое новое приобретение маркетинговая служба «чаек» обставила, обыгрывая имя вратаря - а точнее, его сходство с Бартом Симпсоном, одним из самых известных мультипликационных персонажей за всю историю кино. В частности, эпизод, в котором Симпсон вынужден расписываться на раковине - именно его «скреативили» маркетологи клуба, подписав как «Барт подписывается за «Брайтон».