​Жота рассказал, как потерял в деньгах, но приобрёл друга в лице Луиса Диаса

Колумбиец Луис Диас пришелся ко двору в «Ливерпуле», в состав которого он перешел в январе прошлого, 2022 года. Но, как оказалось, его переход несколько расстроил Диогу Жоту - но по необычной причине. Дело в том, что из-за этого он потерял в деньгах, так как сдавал Луису свой дом в Порто.

- Луис Диас арендовал мой дом и заплатил мне на год вперед. Но в январе он перешел в «Ливерпуль», став моим партнером по команде. И мне пришлось отказаться от выгодного контракта, я вернул ему половину денег, - цитирует слова Жоты FourFourTwo.

С другой стороны, потеряв в деньгах, Жота приобрел друга - по его собственному признанию.