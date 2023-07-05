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Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории

05 Июля 2023 • 02:30 Комментировать

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро рассказал, каких форвардов считает лучшими за всю историю.

Сам Агуэро провёл выдающуюся карьеру, выступая в нападении: в его активе 101 гол в составе мадридского «Атлетико» и 260 забитых мячей за «Манчестер Сити». В декабре 2021 года аргентинец, на тот момент выступавший за «Барселону», был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

Отвечая на вопросы своих зрителей, Агуэро рассказал, кто, по его мнению, входит в тройку лучших форвардов всех времён: «Думаю, это бразилец Роналдо, Тьерри Анри и Луис Суарес. Именно в таком порядке», – передаёт Barca Universal слова экс-звезды сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Луис Суарес Серхио Агуэро Тьерри Анри
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