Датский защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен привлекает внимание нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Эда Ааронса, «Ньюкасл» и ещё один неназванный клуб из «большой шестёрки» чемпионата проявляют серьёзный интерес к футболисту «орлов». Сообщается, что у игрока сборной Дании действует четырехлетний контракт, подписанный прошлым летом, поэтому руководство «Кристал Пэлас» попросит более 40 миллионов фунтов стерлингов за Андерсена.

В 33 матчах в рамках всех состязаний прошлого сезона Йоаким забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 30 миллионов евро.