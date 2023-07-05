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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Йоакимом Андерсеном слухи

05 Июля 2023 • 00:12 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Кристал Пэлас
12.08 17:00

Датский защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен привлекает внимание нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Эда Ааронса, «Ньюкасл» и ещё один неназванный клуб из «большой шестёрки» чемпионата проявляют серьёзный интерес к футболисту «орлов». Сообщается, что у игрока сборной Дании действует четырехлетний контракт, подписанный прошлым летом, поэтому руководство «Кристал Пэлас» попросит более 40 миллионов фунтов стерлингов за Андерсена.

В 33 матчах в рамках всех состязаний прошлого сезона Йоаким забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Йоахим Андерсен Йоаким Андерсен трансферы футбола - лето 2023
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