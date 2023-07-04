Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может вновь отправиться в «Интер» на правах аренды.

«Нерадзурри» продолжают переговоры с лондонцами по повторной аренде 30-летнего футболиста. Сделка обойдётся миланцам в 5 млн евро, также в ней будет предусмотрено обязательство выкупа за 30 млн евро в случае попадания «Интера» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/24, информирует инсайдер Николо Скира в обновлённом отчёте. Сам бельгиец согласовал с грандом Серии А условия личного контракта – он будет зарабатывать 8,5 млн евро в год.

Ромелу Лукаку стал автором 14 забитых мячей и 7 ассистов в 37 встречах за «Интер» в прошедшей кампании.