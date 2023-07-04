Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о подписании Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Манчестер Юнайтед».

24-летний футболист уже выпустил видеообращение, в котором объявил о своём уходе и попрощался с болельщиками «синих». Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» официально подтвердит переход Маунта утром среды.

Мэйсон Маунт находился в системе «Челси» с 2005 года. Хавбек никогда не покидал родной для себя клуб, если не считать аренды в нидерландский «Витесс» и «Дерби Каунти». В общей сложности в активе игрока 33 забитых мяча и 37 голевых передач в 195 поединках за первую команду «Челси» во всех турнирах.