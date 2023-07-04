«Аталанта» интересуется Тангангой

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джафет Танганга может присоединиться к клубу итальянской Серии А.

По информации издания LondonWorld, в услугах футболиста «шпор» заинтересована «Аталанта», которая уже некоторое время интересуется Тангангой. Сообщается, что «Тоттенхэм» рассматривает только продажу игрока, исключая возможность арендного соглашения.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «бергамасски» заняли пятое место, попав в Лигу Европы. На счету Танганги семь матчей в футболке «шпор» в прошедшей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего англичанина в семь миллионов евро.