Сен-Максимен интересен представителям АПЛ, Серии А, Лиги 1 и Саудовской Аравии

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен привлёк внимание множества клубов.

«Сороки» готовы рассмотреть возможность продажи француза в текущее трансферное окно, если поступят предложения. По сведениям журналиста Грэма Бэйли, интерес к 26-летнему футболисту проявляют английские «Кристал Пэлас» и «Эвертон», а также итальянский «Милан» и французский «Марсель». Кроме того, на игрока претендуют и представители чемпионата Саудовской Аравии.

Трансферная стоимость Аллана Сен-Максимена оценивается экспертами портала Transfermarkt в 32 млн евро. В 124 поединках за «Ньюкасл» вингер отметился 13 голами и 21 ассистом.