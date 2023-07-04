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Сен-Максимен интересен представителям АПЛ, Серии А, Лиги 1 и Саудовской Аравии

04 Июля 2023 • 22:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен привлёк внимание множества клубов.

«Сороки» готовы рассмотреть возможность продажи француза в текущее трансферное окно, если поступят предложения. По сведениям журналиста Грэма Бэйли, интерес к 26-летнему футболисту проявляют английские «Кристал Пэлас» и «Эвертон», а также итальянский «Милан» и французский «Марсель». Кроме того, на игрока претендуют и представители чемпионата Саудовской Аравии.

Трансферная стоимость Аллана Сен-Максимена оценивается экспертами портала Transfermarkt в 32 млн евро. В 124 поединках за «Ньюкасл» вингер отметился 13 голами и 21 ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Марсель Эвертон Кристал Пэлас Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2023
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