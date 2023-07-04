Маунт подтвердил, что покидает «Челси»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт официально подтвердил, что покидает лондонский клуб.

В видеообращении, опубликованном в социальных сетях футболиста, Маунт заявил, что, учитывая спекуляции в последние полгода, его уход не стал сюрпризом для болельщиков «Челси». Тем не менее это решение далось ему нелегко.

Также Маунт поблагодарил всех, кто имеет отношение к клубу: персонал, тренеров и игроков, которые стали для него родными за долгие годы в структуре «Челси».

Маунт — воспитанник «Челси». За основную команду он сыграл 195 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.