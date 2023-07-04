Собослаи – о переходе в «Ливерпуль»: «Год без Лиги чемпионов – это не страшно»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал свой переход.

22-летний венгр пополнил ряды мерсисайдцев 2 июля, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 70 млн евро.

«Я не думал о Лиге чемпионов, когда узнал, что «Ливерпуль» всерьёз заинтересован в моём подписании. Я был готов без проблем пожертвовать годом [в Лиге чемпионов] ради перехода сюда. Предпочитаю сосредоточиться на победе в Лиге Европы в первом сезоне», – высказался в интервью Nemzeti Sport Собослаи.

Напомним, что «Ливерпуль» финишировал на пятой строчке в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги, не сумев завоевать путёвку в Лигу чемпионов.