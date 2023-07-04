«Челси» и «Милан» по-прежнему не согласовали условия трансфера Пулишича

«Милану» не удаётся убедить «Челси» продать вингера Кристиана Пулишича.

24-летний игрок не скрывает, что хотел бы перебраться в «Милан», о чём неоднократно сообщал «Челси». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, американец сохраняет прежний настрой, несмотря на затянувшиеся переговоры между клубами. «Россонери» пока не удаётся удовлетворить требования лондонского клуба по стоимости трансфера. Переговоры продолжаются.

Согласно оценке портала Transfermarkt, нынешняя стоимость Кристиана Пулишича составляет 25 млн евро. Его контракт с «Челси» истекает летом следующего года.