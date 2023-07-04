Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Фенербахче».

Как сообщает турецкое издание Fotomac, «Фенербахче» нацелен на сотрудничество с известным испанским вратарем Давидом де Хеа. Клуб планирует провести встречу с его агентом на этой неделе, чтобы предложить ему контракт.

Де Хеа, который играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, стал одним из самых узнаваемых и талантливых вратарей в мире. Однако в последнее время он столкнулся со сложностями в переговорах с руководством «красных дьяволов» касаемо его нового контракта.

В предыдущем сезоне де Хеа сыграл 58 матчей, в которых пропустил 61 гол.