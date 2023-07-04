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Де Хеа может перейти в «Фенербахче» слухи

04 Июля 2023 • 20:58 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Фенербахче».  

Как сообщает турецкое издание Fotomac, «Фенербахче» нацелен на сотрудничество с известным испанским вратарем Давидом де Хеа. Клуб планирует провести встречу с его агентом на этой неделе, чтобы предложить ему контракт.

Де Хеа, который играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, стал одним из самых узнаваемых и талантливых вратарей в мире. Однако в последнее время он столкнулся со сложностями в переговорах с руководством «красных дьяволов» касаемо его нового контракта.

В предыдущем сезоне де Хеа сыграл 58 матчей, в которых пропустил 61 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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