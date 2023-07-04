Артур рассказал о своем времени в «Барселоне»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело поделился впечатлениями о своем времени в «Барселоне».

В интервью Mundo Deportivo Артур заявил, что его время в «Барселоне» было очень приятным. Полузащитник похвалил город, и отметил, что сам клуб имеет богатую и великую историю.

Артур Мело также выразил сожаление о том, что он провел в «Барселоне» всего два сезона. Полузащитник отметил, что быстро полностью приспособился к команде и был готов приносить пользу.

Также бразилец заявил, что по-прежнему болеет за «Барселону». Он это не скрывает и ему нравится смотреть игры каталонского клуба.