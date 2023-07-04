Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур рассказал о своем времени в «Барселоне»

04 Июля 2023 • 20:09 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело поделился впечатлениями о своем времени в «Барселоне».

В интервью Mundo Deportivo Артур заявил, что его время в «Барселоне» было очень приятным. Полузащитник похвалил город, и отметил, что сам клуб имеет богатую и великую историю.

Артур Мело также выразил сожаление о том, что он провел в «Барселоне» всего два сезона. Полузащитник отметил, что быстро полностью приспособился к команде и был готов приносить пользу.

Также бразилец заявил, что по-прежнему болеет за «Барселону». Он это не скрывает и ему нравится смотреть игры каталонского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» интересуется Тангангой
22:30 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен интересен представителям АПЛ, Серии А, Лиги 1 и Саудовской Аравии
22:24 · Англия. Премьер-лига
Маунт подтвердил, что покидает «Челси»
22:21 · Англия. Премьер-лига
Собослаи – о переходе в «Ливерпуль»: «Год без Лиги чемпионов – это не страшно»
22:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ждёт выгодных предложений по Балогуну слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Собослаи рассказал, как советовался с Холанном перед трансфером в «Ливерпуль»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва решил, где хочет продолжить карьеру слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» по-прежнему не согласовали условия трансфера Пулишича
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил ценник на Парти
20:58 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа может перейти в «Фенербахче» слухи
20:46 · Англия. Премьер-лига
Фримпонг – одна из главных целей «Арсенала»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, почему Кейн не должен переходить в «Баварию»
20:09 · Англия. Премьер-лига
Артур рассказал о своем времени в «Барселоне»
19:41 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо не перейдёт в «Баварию» слухи
19:27 · Англия. Премьер-лига
Робин Кох выбрал франкфуртский «Айнтрахт» 1
Все новости
Рекомендуем